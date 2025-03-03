Яндекс представит рассуждающую ИИ-модель в 2025 году

Яндекс разрабатывает рассуждающую ИИ-модель, которая станет доступной широкой аудитории в 2025 году. Этот искусственный интеллект будет интегрирован в сервисы компании, в первую очередь в Поиск с Нейро и голосового помощника Алису.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)