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Владимирские новости

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Новость о загрязнении Клязьмы «Владимирводоканалом» вызвала волну возмущений у жителей

Новость о загрязнении Клязьмы «Владимирводоканалом» вызвала волну возмущений у жителей

Специалисты обнаружили более 8 тысяч погибших рыб, среди них стерлядь, щука, лещ, судак, налим и другие виды.

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