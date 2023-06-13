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Врач Игнатьева рассказала, какие витамины необходимы для поддержания здоровья сердца

Врач Игнатьева рассказала, какие витамины необходимы для поддержания здоровья сердца

Врач-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Полина Игнатьева рассказала, что в норме частота сердечного ритма составляет от 60 до 100 ударов в минуту.

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