Путин не зря подыграл Трампу. Некоторые «союзнички» России неожиданно заёрзали

Alex Nемо

Как правильно отметил автор - многие это понимали и видели. Вот только к ним не желали, да и не желают, прислушиваться... И это касается не только внешних вопросов, но и внутренних. А на внутренних дела скоро будет полный швах, как только общая масса мигрантов-ваххабитов достигнет критической массы. В 1990 в Таджикистане эта критическая масса составляла всего 10% от населения не считавшего русский язык основным языком общения...