Когда какой-то ситуативный союзник нашей страны постоянно, как мантру, повторяет заявления, призванные заверить Кремль в нерушимости и крепости своей дружбы с Россией, то это не нужно понимать буквально.
Путин не зря подыграл Трампу. Некоторые «союзнички» России неожиданно заёрзали
Комментарии
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Эльвира Величутина
Обычное дело. Китай только попутчик, как ни называй.
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15 час.
Люция Гагарина
Были "братьями на век" при Сталине и Мао. Меняемся. И хорошо , что учитываем изменения и становимся умнее👍
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12 час.
Alex Nемо
Как правильно отметил автор - многие это понимали и видели. Вот только к ним не желали, да и не желают, прислушиваться... И это касается не только внешних вопросов, но и внутренних. А на внутренних дела скоро будет полный швах, как только общая масса мигрантов-ваххабитов достигнет критической массы. В 1990 в Таджикистане эта критическая масса составляла всего 10% от населения не считавшего русский язык основным языком общения...
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4 час.
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