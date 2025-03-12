Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин не зря подыграл Трампу. Некоторые «союзнички» России неожиданно заёрзали

Путин не зря подыграл Трампу. Некоторые «союзнички» России неожиданно заёрзали

Когда ‎какой-то‏ ‎ситуативный ‎союзник ‎нашей ‎страны ‎постоянно,‏ ‎как ‎мантру,‏ ‎повторяет‏ ‎заявления, ‎призванные ‎заверить ‎Кремль ‎в ‎нерушимости ‎и ‎крепости‏ ‎своей ‎дружбы‏ ‎с‏ ‎Россией, ‎то‏ ‎это ‎не ‎нужно ‎понимать‏ ‎буквально.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
Обычное дело. Китай только попутчик, как ни называй.
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15 час.
Люция Гагарина
Были &quot;братьями на век&quot;  при Сталине и Мао. Меняемся. И хорошо , что  учитываем изменения и становимся умнее👍
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12 час.
Alex Nемо
Как правильно отметил автор - многие это понимали и видели. Вот только к ним не желали, да и не желают, прислушиваться... И это касается не только внешних вопросов, но и внутренних. А на внутренних дела скоро будет полный швах, как только общая масса мигрантов-ваххабитов достигнет критической массы. В 1990 в Таджикистане эта критическая масса составляла всего 10% от населения не считавшего русский язык основным языком общения...
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4 час.
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