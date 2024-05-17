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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Харри впервые вышел в финал «Мастерса»

Харри впервые вышел в финал «Мастерса»

24-я ракетка мира Николас Харри обыграл №16 Томми Пола в полуфинале в Риме – 6:3, 6:7(3), 6:3. Харри впервые вышел в финал «Мастерса».

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