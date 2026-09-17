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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шварц после 6-й победы подряд: «Динамо» хорошо подготовилось к «Ростову». Сейчас нам нужно немного остудить пыл, пауза будет на пользу»

Сандро Шварц прокомментировал шестую победу «Динамо» подряд – над «Ростовом» (3:0). – Игра была достаточно интенсивной.

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