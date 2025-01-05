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Золото отступает из-за Трампа

Золото отступает из-за Трампа

Цены на золото в конце недели отступили от трехнедельного максимума под давлением сильного доллара. Рынки готовятся к потенциальным экономическим и торговым сдвигам при президенте Дональде Трампе, который займет пост 20 января.

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