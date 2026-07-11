Как царь Пётр разгромил шведов под Полтавой

Юрий Ильинов

Кошмар Пентагона: НАТО будет нечем воевать через три года В НАТО встревожились из-за закупок дронов для войны с Россией. Представители альянса предупредили коллег о том, что беспилотники быстро устаревают. Страны НАТО накапливают запасы дронов на случай возможной открытой войны с Россией. Но при этом через несколько лет они рискуют остаться с устаревшими моделями этих «птичек», сообщает РБК со ссылкой на Business Insider. Проблему обозначила помощник генсека НАТО по оборонным инновациям и вооружениям Тарья Яакола. По её словам, сейчас в сфере средств противодействия и беспилотников нельзя действовать как раньше — закупать, складывать и ждать. Она призывает коллег по альянсу к стратегическому взаимодействию с промышленностью, а не к разовому, как сейчас. Поводом для тревог стал опыт Украины. Местные производители вносят в выпускаемые БПЛА изменения до 20 раз в месяц, а серьёзные обновления — минимум раз в полгода. Этого требуют военные для эффективного выполнения своих задач. Технические решения за несколько месяцев уже успевают устареть, поэтому делать закупки впрок не имеет смысла. «Нужно изменить то, как мы осуществляем закупки», — цитирует Тарью Яаколу РБК. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер тоже переживает в связи с закупками дронов. Он отмечает, что к 2029 году миллионы накопленных БПЛА устареют. Политик подчёркивает, что важна не только скорость закупок, но и постоянное сотрудничество с промышленной базой. Кроме того, требуется и готовность военных тестировать беспилотники и уничтожать уже устаревшие. В НАТО считают, что дроны останутся центральным элементом будущих военных конфликтов. Напомним, представители альянса ранее неоднократно заявляли о том, что готовятся к войне с Россией. Но президент Владимир Путин много раз подчёркивал, что у России отсутствуют резоны воевать со странами НАТО. ВСУ открыли охоту на российские дроны «Герань». У киевских войск появились целые дивизионы беспилотных систем ПВО. В ВСУ их называют альтернативой «Patriot». «умную» ловушку разработали в России для борьбы с дронами,