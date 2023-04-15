Daily Storm

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Премьер Украины Шмыгаль рассказал о скором контрнаступлении ВСУ и абсолютной поддержке США

Премьер Украины Шмыгаль рассказал о скором контрнаступлении ВСУ и абсолютной поддержке США

По его словам, у Киева нет секретов от Вашингтона по весенней кампанииУ Киева нет секретов от Вашингтона по предстоящему контрнаступлению ВСУ, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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