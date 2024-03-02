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Сенатор Карасин назвал вероломством атаку беспилотника в Санкт-Петербурге

Сенатор Карасин назвал вероломством атаку беспилотника в Санкт-Петербурге

О важности проведения проверки в связи с попаданием беспилотника в жилой многоквартирный дом, расположенные на территории Санкт-Петербурга, высказался председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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Комментарии
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irina bugrova
Когда это произошло?
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17 час.
Л
Леонид -
Когда же по Банковской прилетит? Или мы не такие? Небратьев жалеем
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12 час.
Наталия Сорокина
А не с территории ли балтийских, скандинавских государств, или с их северных кораблей вылетают всякие БПЛА?!... Или в глухом лесном тылу самой России, из диверсионных очагов?!
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7 час.

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