Сенатор Карасин назвал вероломством атаку беспилотника в Санкт-Петербурге

Когда же по Банковской прилетит? Или мы не такие? Небратьев жалеем

Наталия Сорокина

А не с территории ли балтийских, скандинавских государств, или с их северных кораблей вылетают всякие БПЛА?!... Или в глухом лесном тылу самой России, из диверсионных очагов?!