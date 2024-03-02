Сенатор Карасин назвал вероломством атаку беспилотника в Санкт-Петербурге

О важности проведения проверки в связи с попаданием беспилотника в жилой многоквартирный дом, расположенные на территории Санкт-Петербурга, высказался председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии