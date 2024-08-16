🔴 За уход к пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы назначат надбавки Соцфонд с 1 января 2025 года установит надбавки в 1,2 тыс.
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🔴 За уход к пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы назначат надбавки Соцфонд с 1 января 2025 года установит надбавки в 1,2 тыс.