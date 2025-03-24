Участники СВО смогут полностью списать долги по кредитам

Участникам специальной военной операции (СВО), заключившим контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ после 1 декабря 2024 года, и их супругам предоставлена возможность полного списания задолженностей по кредитам, включая потребительские и ипотечные, в размере до 10 миллионов рублей.
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