Участники СВО смогут полностью списать долги по кредитам

Участникам специальной военной операции (СВО), заключившим контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ после 1 декабря 2024 года, и их супругам предоставлена возможность полного списания задолженностей по кредитам, включая потребительские и ипотечные, в размере до 10 миллионов рублей.