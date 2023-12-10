Раскрыты детали экспертизы по делу о расстреле в брянской школе

Расстрел школьников, который устроила восьмиклассница в Брянске, был спланирован и подготовлен. К такому выводу пришел судебный эксперт, в прошлом главный медицинский психолог Минздрава СССР Виктор Гульдан.
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