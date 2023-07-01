«Меня затошнило»: Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на Чулпан Хаматову

Актрису раскритиковали за поддержку сноса памятника в Риге.фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва» --> Телеведущая Лера Кудрявцева жёстко раскритиковала покинувшую Россию актрису Чулпан Хаматову за поддержку сноса советских памятников в Риге.