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«Меня затошнило»: Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на Чулпан Хаматову

«Меня затошнило»: Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на Чулпан Хаматову

Актрису раскритиковали за поддержку сноса памятника в Риге.фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва» --> Телеведущая Лера Кудрявцева жёстко раскритиковала покинувшую Россию актрису Чулпан Хаматову за поддержку сноса советских памятников в Риге.

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