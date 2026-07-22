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Орбитальная заправка приближается к серийному производству: deltaVision направит €10,2 млн на новые мощности в Европе и США

Орбитальная заправка приближается к серийному производству: deltaVision направит €10,2 млн на новые мощности в Европе и США

Немецкий производитель расширит линейку систем для орбитальной дозаправки и сложных космических миссийНемецкая компания deltaVision, производитель жидкостных систем для космической техники, привлекла €10,2 млн ($11,6 млн) финансирования для расширения производственных мощностей и ускорения разработки оборудования для дозаправки космических аппаратов на орбите.

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