Орбитальная заправка приближается к серийному производству: deltaVision направит €10,2 млн на новые мощности в Европе и США

Немецкий производитель расширит линейку систем для орбитальной дозаправки и сложных космических миссийНемецкая компания deltaVision, производитель жидкостных систем для космической техники, привлекла €10,2 млн ($11,6 млн) финансирования для расширения производственных мощностей и ускорения разработки оборудования для дозаправки космических аппаратов на орбите.