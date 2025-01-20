Трамп пообещал в первый же день отменить все "глупые указы" Байдена

Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP Избранный президент США Дональд Трамп намерен 20 января сразу же после своей инаугурации отменить все указы действующего главы Белого дома Джо Байдена, которые он сочтет "глупыми и радикальными".
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