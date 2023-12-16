Революционер отечественного телевидения: Юрию Николаеву исполнилось 75 лет

Полвека на голубом экране - в свои 75 ему не нужны ни помощники, ни личные секретари, справляется сам, и при таком-то плотном графике: интервью, книжные презентации, автографсессии и, разумеется, съемки в музыкальных проектах.
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