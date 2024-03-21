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На Кубани до конца апреля продлили арест троим обвиняемым в убийстве аниматоров

На Кубани до конца апреля продлили арест троим обвиняемым в убийстве аниматоров

Фигуранты ожидают завершения расследования и передачи материалов в суд, находясь за решёткой.Обвиняемым в резонансном убийстве аниматоров продлили меру пресечения в виде заключения под стражей до 30 апреля.

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