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Царьград

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Ростовчан ждут массовые отключения ТВ и радио с 12 октября

Ростовчан ждут массовые отключения ТВ и радио с 12 октября

С 12 по 16 октября в населённых пунктах Ростовской области пройдут плановые отключения теле- и радиосигнала, график которых опубликован на сайте РТРС.

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