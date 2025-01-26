Грозит ли Крыму разрушительное землетрясение? За год в Крыму отмечается до 150 слабых землетрясений. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя.