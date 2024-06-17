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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прогноз Лукомского: «Австрия не уходит без гола уже полтора года, а от Франции ждем забитого мяча всегда»

Автор Спортса Вадим Лукомский сделал прогноз на игру первого тура Евро-2024 между Францией и Австрией.

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