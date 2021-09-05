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Эксперт ЦСР Назиров: биткоин до конца года может побить рекорды и вырасти до $73-75 тысяч

Эксперт ЦСР Назиров: биткоин до конца года может побить рекорды и вырасти до $73-75 тысяч

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Биткоин, первая по капитализации криптовалюта, способен до конца года обновить уровень исторического максимума и подняться до 73-75 тысяч долларов, сказал РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров.

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