Собянин объявил о старте приема заявок на новый проект «Искусство в метро»

Художники смогут создавать произведения искусства на станциях метро В Москве стартовал прием заявок на участие в новом проекте «Искусство в метро», в рамках которого столичные художники и скульпторы представят свои работы на станциях метрополитена.
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