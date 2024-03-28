В Москве увидели первых бабочек

Бабочки, пауки и божьи коровки стали появляться в Москве. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии