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В Москве увидели первых бабочек

В Москве увидели первых бабочек

Бабочки, пауки и божьи коровки стали появляться в Москве. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

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