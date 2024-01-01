Какой продукт может спасти женщин от преждевременной смерти

Употребление большого количества растительных белков, которые содержатся в орехах, позволяет снизить риск преждевременной смерти у женщин старшего возраста от сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и онкологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии