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Какой продукт может спасти женщин от преждевременной смерти

Какой продукт может спасти женщин от преждевременной смерти

Употребление большого количества растительных белков, которые содержатся в орехах, позволяет снизить риск преждевременной смерти у женщин старшего возраста от сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и онкологии.

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