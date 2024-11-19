Бастрыкину доложат о причинах отсутствия дороги в селе для многодетных калужан

Александру Бастрыкину пожаловались жители Малоярославецкого района по факту отсутствия нормальной дороги в селе, часть участков которого была выделена под застройку для многодетных семейАлександру Бастрыкину пожаловались жители Малоярославецкого района по факту отсутствия нормальной дороги в селе, часть участков которого была выделена под застройку для многодетных семей Речь в обращении шла о селе Госсортоучасток.
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