«Птиц Мадьяра» уничтожили авиаударом

Взвод операторов беспилотников из «Птиц Мадьяра» главнокомандующего силами беспилотных систем (БС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди уничтожили ударом Вооруженных сил (ВС) России в подконтрольном Киеву Херсоне.
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