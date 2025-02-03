Кредитные привычки поколений: повышенная ответственность бэби-бумеров и минимальная просрочка у зумеров

ВТБ проанализировал платёжную дисциплину своих клиентов в разрезе поколений. По данным исследования, самыми ответственными заемщиками остаются бэби-бумеры, а поколение Х быстрее всех регулирует просрочку.
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