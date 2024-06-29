Лидер турецкой оппозиции заявил о предстоящей встрече с Путиным

Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexander Kazakov/Kremlin Pool Возглавляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию Турции (CHP) Озгюр Озель в беседе с журналистом Фатихом Алтайлы заявил, что в ходе визита в Россию планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
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