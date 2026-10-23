“As President Donald Trump barnstorms the country ahead of the midterms, on top of his usual White House events this week, he’s had some pointed exchanges with journalists in his path.
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