Наказывать и за разврат, и за воровство в ЖКХ

фарид сабиров

То что голые скачут насрать. Меня нервирует ПОЧЕМУ в правовом Государстве с думается адекватным РукойВодством должна быть бандитская половая прокладка между поставщиками услуг и потребителем ????? И эта накрутка ОПГ жкх грабит НАРОД и дискредитируют центральные власти ??? И ради чего , что бы кучка бандитов нагрела Народ и Государство ????? А не выйдет это государству и властям БОКОМ???? Или раком ??????