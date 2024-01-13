Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Наказывать и за разврат, и за воровство в ЖКХ

https://t.me/russkiy_malchik/1019В то же время Генпрокуратура должна жёстче реагировать и на коммунальные аварии.

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Комментарии
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фарид сабиров
То что голые скачут насрать. Меня нервирует ПОЧЕМУ в правовом Государстве с думается адекватным РукойВодством должна быть бандитская половая прокладка между поставщиками услуг и потребителем ????? И эта накрутка ОПГ жкх грабит НАРОД и дискредитируют центральные власти ??? И ради чего , что бы кучка бандитов нагрела Народ и Государство ????? А не выйдет это государству и властям БОКОМ???? Или раком ??????
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