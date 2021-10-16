За сутки в России подтверждено 33 208 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6545 2 Санкт-Петербург 3088 3 Московская область 2403 4 Самарская область 838 5 Нижегородская область 706 6 Воронежская область 671 7 Республика Башкортостан 664 8 Пермский край 586 9 Свердловская область 583 10 Республика Крым 579 11 Ростовская область 570 12 Красноярский край 471 13 Челябинская область 412 14 Иркутская область 401 15 Омская область 395 16 Оренбургская область 393 17 Саратовская область 393 18 Волгоградская область 381 19 Ставропольский край 372 20 Смоленская область 362 21 Ульяновская область 359 22 Удмуртская Республика 355 23 Алтайский край 350 24 Архангельская область 346 25 Брянская область 332 26 Тверская область 322 27 Пензенская область 319 28 Вологодская область 314 29 Липецкая область 309 30 Хабаровский край 309 31 Калининградская область 301 32 Ленинградская область 298 33 Белгородская область 293 34 Тюменская область 291 35 Владимирская область 286 36 Севастополь 278 37 Республика Коми 277 38 Курская область 277 39 Республика Карелия 269 40 Забайкальский край 259 41 Республика Саха (Якутия) 256 42 Краснодарский край 254 43 Псковская область 247 44 Ярославская область 247 45 Новосибирская область 241 46 Астраханская область 237 47 Орловская область 232 48 Приморский край 230 49 Ханты-Мансийский автономный округ 228 50 Ивановская область 210 51 Кировская область 209 52 Мурманская область 205 53 Кемеровская область 199 54 Новгородская область 195 55 Рязанская область 184 56 Курганская область 175 57 Тульская область 170 58 Калужская область 160 59 Тамбовская область 158 60 Республика Хакасия 157 61 Костромская область 157 62 Амурская область 136 63 Томская область 135 64 Республика Бурятия 129 65 Республика Дагестан 129 66 Республика Чувашия 122 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 120 68 Республика Мордовия 118 69 Республика Татарстан 117 70 Кабардино-Балкарская Республика 105 71 Республика Северная Осетия-Алания 85 72 Республика Марий Эл 84 73 Чеченская Республика 76 74 Республика Ингушетия 67 75 Республика Адыгея 65 76 Карачаево-Черкесская Республика 63 77 Республика Калмыкия 60 78 Республика Тыва 60 79 Сахалинская область 59 80 Республика Алтай 42 81 Камчатский край 40 82 Еврейская автономная область 39 83 Магаданская область 18 84 Чукотский автономный округ 17 85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 958 384 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.