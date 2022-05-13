«Виртус» проявляет интерес к Николе Милутинову и Джордану Мики

Победитель Еврокубка «Виртус» интересуется «большими» российских клубов Николой Милутиновым (27 лет, 212 см) из ЦСКА и Джорданом Мики (27 лет, 203 см) из «Зенита».

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