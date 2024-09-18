Глава управы рассказал, как в Бабушкинском закрыли неприятный хостел

Недавно в префектуре СВАО прошло специальное совещание, где глава округа Сергей Мельников поставил надзорным органам задачу навести порядок в деятельности хостелов, расположенных в жилых домах и рядом с ними.
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