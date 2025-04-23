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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Единая лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС примет «Автодор», ЦСКА сыграет с «Пари НН»

Казанский УНИКС начнет серию с саратовским «Автодором», московский ЦСКА примет «Пари Нижний Новгород».

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