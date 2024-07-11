НАТО: Россия ведет «теневую войну» с целью дестабилизации европейских стран

Россия якобы ведет «теневую войну» против европейских стран посредством кибератак, дезинформации, саботажа и других мер, и пришло время признать это и отреагировать, заявили европейские лидеры, присутствовавшие на саммите НАТО.
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