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Царьград

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ВС РФ отразили атаки ВСУ в Богуславке, уничтожив два орудия и три БТР

ВС РФ отразили атаки ВСУ в Богуславке, уничтожив два орудия и три БТР

ВСУ потеряли артиллерийские орудия и технику в районе Богуславки на Харьковщине. По словам эксперта Андрея Марочко, российские войска успешно отразили атаки украинских сил, нанеся значительные потери противнику.

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