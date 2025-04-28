Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Мигранты на обочине предлагают себя»: иностранцы в Сибири оккупировали дороги в поисках работы

«Мигранты на обочине предлагают себя»: иностранцы в Сибири оккупировали дороги в поисках работы

Мигрантские сводки Создано с помощью нейросети Жители многострадального Хилокского гетто в Новосибирске ежедневно наблюдают интересную картину.

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Комментарии
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Андрей
всех кто стоит организованно депортировать.
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19 час.
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