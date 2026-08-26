Гендиректор МАГАТЭ: у меня сложились очень хорошие рабочие отношения с Россией

www.globallookpress.com/Giada Papini Rampelotto Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил 27 августа, что он в случае избрания на должность генсека ООН рассчитывает сохранить профессиональные отношения с Москвой.