Гендиректор МАГАТЭ: у меня сложились очень хорошие рабочие отношения с Россией

www.globallookpress.com/Giada Papini Rampelotto Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил 27 августа, что он в случае избрания на должность генсека ООН рассчитывает сохранить профессиональные отношения с Москвой.
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