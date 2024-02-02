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Предложения ямальцев по развитию наставничества выйдут на новый уровень

Предложения ямальцев по развитию наставничества выйдут на новый уровень

2 февраля на базе регионального избирательного штаба состоялась встреча руководителя Волонтерского центра «Единой России» на Ямале, депутата Заксобрания ЯНАО Анастасии Казанцевой с доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина – Любовью Таскаевой Главная цель встречи – внесение предложений по поддержке и развитию наставничества в области добровольчества и патриотического воспитания на законодательном уровне для предвыборной программы кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

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