Первый шаг торга: Путин заставил Запад заявить о территориальных уступках Киева

Natalija Osminina

"мелко как-то - делить Украину между демократами и республиканцами" - они не делят её между собой. Они претендуют на нее. Это их реальный ресурс. Укранская земля почти вся куплена трансатлантическими корпорациями. А зайти они на нее не могут, так как "стреляют". А до этого на нее рассчитывали Трамп с Борисом Джонсоном. Вот от того, кто выйдет в президенты и зависит, кому будет принадлежать вся Украина за минусом 4-х республик и Крыма. Отдать их Путину согласны и те и другие. И зачем Путину, чтобы вся Украина принадлежала англосаксам? Поэтому выход один- если Путин подпишет договор с условным Байденом, то украинская земля его корпорациям не достанется, потому что Борис Джонсон устроит там гражданскую войну. И снова будет хаос и стрельба. А если демократы не успеют использовать свой шанс до 5 ноября (а все согласны с тем, что это был бы их козырь) , то тогда Путину придется либо воевать с американцами, либо смириться. Ну, при условии, что вообще, будут выборы.