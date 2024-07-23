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Первый шаг торга: Путин заставил Запад заявить о территориальных уступках Киева

Первый шаг торга: Путин заставил Запад заявить о территориальных уступках Киева

Земля и политическая воля Даже Кличко выдал на удивление складную мысль: «Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа».

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;мелко как-то - делить Украину между демократами и республиканцами&quot; - они не делят её между собой. Они претендуют на нее. Это их реальный ресурс. Укранская земля почти вся куплена  трансатлантическими корпорациями. А зайти они на нее не могут, так  как &quot;стреляют&quot;. А до этого на нее рассчитывали Трамп с  Борисом Джонсоном. Вот от того, кто выйдет в президенты и зависит, кому будет принадлежать вся Украина за минусом 4-х республик и Крыма. Отдать их Путину согласны и те и другие. И зачем Путину, чтобы вся Украина принадлежала англосаксам?  Поэтому выход один- если Путин подпишет договор с условным Байденом, то украинская земля его корпорациям не достанется, потому что Борис Джонсон устроит там гражданскую войну. И снова будет хаос и стрельба. А если демократы не успеют использовать свой шанс до 5 ноября (а все согласны с тем, что это был бы их козырь) , то  тогда Путину придется либо воевать с американцами, либо смириться. Ну, при условии, что вообще, будут выборы.
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14 мин.
Natalija Osminina
ГДР сама отколется от ФРГ и перейдет в Российскую зону.
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8 мин.
Natalija Osminina
&quot;Никаких переговоров не будет, пока не будут выполнены наши условия...&quot;- так это и есть ПЕРЕГОВОРЫ. А как иначе выполняются условия?)))
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7 мин.

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