Съезд «Единой России»

14 декабря «Единая Россия» на съезде представит изменения в народную программу партии. По словам председателя партии Дмитрия Медведева, народная программа содержит положения, которые отвечают целевым показателям майского Указа президента о национальных целях на период до 2030 и 2036 годов.
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