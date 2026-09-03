Вот тебе и роды после 40: как выглядит сын Алены Свиридовой от манекенщика и общается ли он со старшим братом

Кажется, на сцене и в светских хрониках Алёна Свиридова всегда остаётся в центре внимания. Но пока она продолжает выходить на сцену и радовать поклонников, в Сети вовсю обсуждают того, кто совсем недавно был просто ребёнком на её заднем плане.
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