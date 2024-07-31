Фигурант дела генерала Булгакова получил премиум автомобиль — ТАСС

Автомобиль премиум-класса Aston Martin DB9 Coupe получил один из фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко, сообщил 31 июля ТАСС со ссылкой на имеющееся в его распоряжении решение суда.