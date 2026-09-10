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Красная икра к Новому году может подорожать на 20%

Красная икра к Новому году может подорожать на 20%

Основные причины роста цен — сокращение вылова лососевых в ключевых регионах добычи и увеличение затрат на транспортировку и хранение деликатеса Экономист Андрей Бархота в интервью "Абзацу" предположил, что к Новому году стоимость красной икры в России может вырасти на 20%.

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