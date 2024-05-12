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Царьград

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The Times of Israel: Ашкелон атакуют ракеты со стороны сектора Газа

The Times of Israel: Ашкелон атакуют ракеты со стороны сектора Газа

Израильские СМИ сообщили об обстреле Ашкелона. Ранее над городом прозвучала воздушная тревога.Находящийся на юге Израиля город Ашкелон атаковали ракеты, сообщает газета The Times of Israel.

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