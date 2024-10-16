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Mash: состояние актрисы Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Mash: состояние актрисы Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось, сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, 86-летней народной артистке РСФСР стал хуже из-за последствий инфаркта — она якобы жалуется на провалы в памяти и обмороки, которые участились после инсульта.

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