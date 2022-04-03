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03.04.22==Süddeutsche Zeitung сообщила о планах правительства ФРГ выслать из страны «значительное число» российских дипломатов

03.04.22==Süddeutsche Zeitung сообщила о планах правительства ФРГ выслать из страны «значительное число» российских дипломатов

 Берлине изучают возможность выслать из страны «значительное число» сотрудников посольства России из-за подозрения в шпионаже, но к общему мнению в правительстве по этому вопросу пока не пришли, написала в пятницу, Полная Чехарда: Прага подталкивает Евросоюз на дипломатический «бойкот» В МИД Литвы заявили, что страны НАТО и ЕС обсуждают возможность коллективной высылки работников посольств РФ По данным источников издания, в правительстве считают, что этот шаг необходим и рационален.

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