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Ткаченко: «Вижу цену Кисляка в 30 миллионов евро плюс бонусы и процент с продаж. Эта сумма открыла бы переговоры»

Ткаченко: «Вижу цену Кисляка в 30 миллионов евро плюс бонусы и процент с продаж. Эта сумма открыла бы переговоры»

Известный российский футбольный посредник Герман Ткаченко в интервью Тимуру Лепсая заявил, что центральный полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк станет следующим российским футболистом, который перейдет в европейский клуб.

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