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Захарова: выборы в Госдуму проходят под пулями

Захарова: выборы в Госдуму проходят под пулями

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Выборы в Госдуму проводятся не просто в условиях западного давления. Об этом 18 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

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